Mega-Stau auf der Piste: Skifahrer warten stundenlang beim Lift

Hunderte Meter Stau und stundenlange Wartezeiten beim Lift machen den Ski-Trip zum Horror

Im Park City Mountain Resort in Utah kommt es derzeit zu erheblichen Beeinträchtigungen für Skifahrerinnen und Skifahrer. Grund dafür ist ein Streik der Pistenarbeiter, der zu langen Warteschlangen an den Skiliften führt. Besucher berichten von Wartezeiten, die sich über mehrere Stunden erstrecken.

In den sozialen Medien kursieren Videos, die das Ausmaß der Menschenansammlungen zeigen. Viele Gäste äußern Unverständnis darüber, dass das Resort sie nicht im Voraus über die Arbeitsniederlegungen informiert hat. Einige Nutzer auf Reddit diskutieren darüber, ob es sinnvoll ist, das Resort trotz des Streiks zu besuchen, und weisen darauf hin, dass die Anwesenheit der Gäste die Situation möglicherweise verschärft.

Das Park City Mountain Resort ist eines der größten Skigebiete in den USA und zieht jährlich zahlreiche Wintersportbegeisterte an. Der aktuelle Streik beeinträchtigt jedoch den Betrieb erheblich und sorgt für Unmut unter den Gästen. Es bleibt abzuwarten, wie lange die Streiks andauern und welche Maßnahmen das Resort ergreifen wird, um die Situation zu entschärfen. In der Zwischenzeit wird Besuchern geraten, sich vorab über die aktuellen Bedingungen zu informieren und gegebenenfalls alternative Skigebiete in Betracht zu ziehen.