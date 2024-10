Messer-Attacke in Zürcher Kindertagesstätte

Gewaltdelikt in Kindertagesstätte - der Verdächtige befindet sich in Haft.

Ein 23-Jähriger hat am Dienstag in Zürich drei Kinder in der Nähe eines Horts verletzt, einen Fünfjährigen davon schwer. Der Verdächtige wurde wenig später verhaftet. Laut Polizei hatte sich die Tat ereignet, als eine Mitarbeiterin mit mehreren Kindern von einem Kindergarten zu dem Hort unterwegs war. Die Hortmitarbeiterin habe - mit der Hilfe eines Passanten - den Angreifer überwältigt. Die beiden hielten ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Chinesen daraufhin widerstandslos fest. Zum Motiv liegen noch keine Angaben vor. Unbekannt ist auch, in welchem Zusammenhang der Festgenommene mit den Kindern oder dem Hort steht.

Die drei Verletzten wurden vor Ort medizinisch versorgt und anschließend von der Rettung in Spitäler gefahren. Bei den weiteren beiden verletzen Kindern handelt es sich ebenfalls um Fünfjährige. Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich und des Instituts für Rechtsmedizin sind für die Spurensicherung aufgeboten worden. Die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft führen nun die Ermittlungen weiter.

Die Exekutive war kurz nach 12.00 Uhr über den Angriff in der Zürcher Berninastraße alarmiert worden. Auf Fotos waren zahlreiche Fahrzeuge der Polizei zu sehen. Bewaffnete Polizisten waren im Einsatz. Die Berninastraße in einem Stadtviertel rund fünf Kilometer nördlich des Zürichsees war großräumig abgesperrt. Eine Frau berichtete dem Onlineportal "20 Minuten", die Polizei führe Eltern in das Gebäude. Für Angehörige hatte die Polizei eine Hotline eingerichtet.