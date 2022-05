Mini-'Tornado' verwüstet Tennisplatz

Virales Video zeigt Windhose, die über einen Tennisplatz fegt.

Die Spieler des TSG Hohenlohe im deutschen Öhringen in Baden-Württemberg staunten nicht schlecht, als plötzlich eine tornadoähnliche Wetterkapriole über den Tennisplatz fegt. Die Windhose ragt bis zu 10 Meter in den Himmel und reißt mehrere Gegenstände mit sich, Sand wird in schwindelerregende Höhen gewirbelt.

Der kurze Clip, der auf der Videoplattform TikTok gepostet wurde, wurde bereits von über 200 Tausend Usern aufgerufen.