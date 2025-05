Mysteriöse Explosion zerstört Kinderwunschklinik

Am Samstag erschütterte eine schwere Explosion eine Kinderwunschklinik in der Nähe des "Desert Regional Medical Center" in Palm Springs, Kalifornien.

Die Detonation gegen 11 Uhr (Ortszeit) war im gesamten Umkreis zu hören und richtete massive Schäden am "American Reproductive Centers" an, einer Kinderwunschklinik auf der Indian Canyon Drive. Lokale Medien wie "NBC Palm Springs" berichten von einer möglichen Auto-Explosion, doch die Polizei hat die Ursache noch nicht bestätigt. Augenzeugenvideos zeigen zerstörte Fenster in mehreren Gebäuden und eine Leiche in der Nähe des Epizentrums. Ob es weitere Verletzte gab, ist unklar. © X × Eine Augenzeugin, Tamara Cash, befand sich beim Joggen in der Nähe und berichtet: "Es war so laut, dass es mich durchschüttelte!" Als sie am brennenden Gebäude vorbeilief, sah sie zerborstene Scheiben – selbst im nahen Krankenhaus. Alarmanlagen heulten in mehreren Gebäuden. Polizei hat die Straßen abgesperrt Ein Krankenhaussprecher bestätigte, dass die Explosion nicht auf dem Klinikgelände, sondern in einer unabhängigen Praxis gegenüber stattfand. Die Polizei hat die Straßen abgesperrt und ermittelt. Ein "NBC"-Reporter äußerte Spekulationen über einen möglichen Bombenanschlag, was jedoch nicht offiziell bestätigt ist. Die Behörden halten sich mit weiteren Details noch zurück. Die Hintergründe der Explosion bleiben rätselhaft.