× Mysteriöses Verschwinden: 27-Jähriger Kroate seit Silvester vermisst

Ein 27-Jähriger aus Split war zu Silvester nach Belgrad gereist, um dort den Jahreswechsel zu feiern. Seitdem ist er spurlos verschwunden.

Das mysteriöse Verschwinden eines jungen Mannes aus Split beschäftigt derzeit die kroatischen und serbischen Behörden. Der 27-Jährige Matej Periš war zu einer Silvesterparty nach Belgrad gereist - seither fehlt von ihm jede Spur. Periš war noch mit Freunden in ein Restaurant essen gegangen, anschließend zog die Truppe in einen Club weiter, der in der beliebten Ausgehmeile am Fluß Sava gelegen ist.

Dort fiel seinen Freunden mitten in der Nacht auf, dass sie ihren Kollegen schon seit einiger Zeit nicht mehr gesehen hatten. Seite Jacke war noch im Club, doch der junge Mann war unauffindbar. Auch zuhause in seinem Apartment war er nicht. Die Freunde verständigten die Polizei, die am darauffolgenden Tag eine groß angelegte Suchaktion startete.

© MUP Hrvatske ×

Wie serbische Medien berichten, verließ Matej Periš um 2.30 Uhr den Club. Weil er dem Gedränge auf den Toiletten ausweichen wollte, stieg er wohl die Treppen zum Floß hinab, um sich dort zu erleichtern. Danach fehlt auch von seinem Handysignal jede Spur – was laut Polizei darauf hindeutet, dass er in den Fluss gefallen sein könnte. Doch Periš Vater schließt laut Medien aus, dass sein Sohn ertrunken sein könnte. "Matej hat Wasserball trainiert, er war ein extrem starker Typ, ein Athlet, ein Nichtraucher ... Ich denke, dass sein körperlicher Zustand und seine Kondition, seine Schwimmkenntnisse und sein Können absolut ausschließen, dass er ertrunken sein könnte", so der Mann. Er bleibt nun in Belgrad, um bei der Suche zu helfen.