Nach Fitness-Training in der Dusche umgekippt

Der australische Bodybuilder Giuliano Pirone wurde 15 Stunden nach seinem Zusammenbruch unter der laufenden Dusche eines Fitness-Studios gefunden.

Ein tragischer Vorfall ereignete sich in einem 24-Stunden-Fitnessstudio in Perth, Australien, als der Bodybuilder Giuliano Pirone nach einem Zusammenbruch in der Dusche 15 Stunden lang unentdeckt blieb. Wie "The Sun" berichtete, trainierte der 33-Jährige intensiv für einen Bodybuilding-Wettbewerb, als er Ende August in einer Duschkabine des zusammenbrach und eine Kopfverletzung erlitt. Erst spät in der Nacht fand ihn die Polizei unter laufendem kalten Wasser, da ihn die besorgte Mutter als vermisst gemeldet hatte.

Bodybuilder has died after collapsing in gym shower and being undiscovered for 15hrs

https://t.co/vwyOL40e1w — The Sun (@TheSun) September 6, 2024

Giuliano wurde ins Krankenhaus eingeliefert und zwei Wochen lang künstlich am Leben gehalten, bevor er am vergangenen Donnerstag verstarb. Die Ärzte vermuten, dass sein Blutzuckerspiegel gefährlich tief gesunken war, was wohl zum Anfall geführt hat. Giuliano erlangte nie mehr das Bewusstsein zurück, ein MRT bestätigte den Hirntod.