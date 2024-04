O.J. Simpson: Todesursache steht fest

Rund zwei Wochen nach dem Tod des Football-Stars und wegen Doppelmordes beschuldigten Amerikaner wurde jetzt bekanntgegeben, woran Simpson starb

Laut US-Medienberichten soll O.J. Simpson am 10. April seinem Prostatakrebsleiden erlegen sein. Dass Simpson Krebs hatte, war hinlänglich bekannt. Jetzt wurde öffentlich gemacht, dass es sich eben um Prostatakrebs gehandelt hat.

Sein Krebsleiden machte der Schauspieler und NFL-Star bereits im Mai 2023 bekannt. Seine letzten Monate verbrachte O.J. Simpson in einem Hospiz, zum Sterben holte ihn die Familie nach Hause in ihr Haus nach Las Vegas, wo er letztendlich verstarb.

Mord-Verdächtiger

1994 wurde der Ex-Footballstar verdächtigt, seine Ex-Frau Nicole Brown und deren Bekannten Ronald Goldman ermordet zu haben. In der Nacht des 12. Juni 1994 hatte ein Spaziergänger die mit vielen Messerstichen getöteten Opfer in Blutlachen vor Browns Haus in Brentwood in Los Angeles entdeckt. Der Verdacht fiel auf Ex-Mann Simpson, es gab einen Haftbefehl. Am 17. Juni 1994 sollte sich Simpson den Behörden stellen - doch er floh in einem weißen Ford Bronco. Simpson saß auf dem Rücksitz des Ford Bronco und hielt sich zeitweise eine Pistole an die Schläfe. Sein Freund und Sportkollege Al Cowlings saß am Steuer. Helikopter und Polizeiautos folgten Simpson auf der Autobahn in Los Angeles, die ganze Nation verfolgte das Spektakel gebannt live vor dem Fernseher.

O.J. Simpson 1994 © AP

Die Jagd endete schließlich vor Simpsons Villa, wo sich der damals 46-Jährige ergab. Er kam vor Gericht und beteuerte seine Unschuld. Es folgte ein rund acht Monate langes Gerichtsdrama, das die ganze Nation fesselte, in die US-Justizgeschichte einging - und mit einer Überraschung endete: 1995 wurde Simpson in dem Jahrhundertprozess freigesprochen. Die juristische Fachwelt war schockiert, galten die Beweise gegen Simpson in dem Indizienprozess doch als überaus erdrückend. Für die Hinterbliebenen der Opfer war es nur eine kleine Genugtuung, als Simpson 1997 in einem Zivilprozess schuldig gesprochen und zur Zahlung einer Millionenstrafe verurteilt wurde.