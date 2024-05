Orca frisst Weißen Hai in weniger als zwei Minuten

Horroraufnahmen zeigen, wie ein Orca einen Weißen Hai in weniger als zwei Minuten tötet und frisst.

Vor der Küste von Mossel Bay in Südafrika haben sich unglaubliche Szene zugetragen, die erst vor kurzem per Video an die Öffentlichkeit gelangt sind. Sie zeigen, wie ein Orca einen Weißen Hai in weniger als zwei Minuten angreift und auffrisst. Zwar wurden Orcas schon öfter dabei beobachtet, wie sie Haie, Delfine und auch andere Wale jagten - ein Angriff auf den größten Raubfisch der Welt konnte bislang jedoch nicht beobachtet werden.

Angriff wie aus dem Nichts

Der Angriff geschah wie aus dem Nichts. Als ein junger Weißer Hai an der Wasseroberfläche auftauchte, war es auch schon um ihn geschehen. Hinter ihm schoss aus der blauen Unendlichkeit der Orca hervor und steuerte direkt auf den Hai zu. Der Killerwal packte die linke Brustflosse des Hais und stieß mehrmals nach vorne, bevor er den Hai schließlich ausweidete. Minuten später wurde er mit einem blutigen Stück Leber im Maul erneut gesichtet.

Rund 100 Kilo schwerer Hai erlegt

Der Angriff wurde von Menschen auf einem Boot verfolgt und gefilmt, die vor Ort waren, um Haie zu beobachten. Experten zufolge sind an der Jagd auf Haie normalerweise zwei bis sechs Orcas beteiligt und der Vorgang dauert etwa zwei Stunden. Doch dieses Mal gelang es eben einem einzelnen Orca, einen rund 100 Kilo schweren Hai zu erlegen.