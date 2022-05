Papst macht Tequila-Witz bei Heiligsprechung

Der Scherz ging auf Social Media viral.

Der Papst wünscht sich gegen sein schmerzendes Knie ein Gläschen Tequila. Diese Aussage von Franziskus nach der Heiligsprechungsmesse am vergangenen Sonntag in Rom geht inzwischen in den Sozialen Netzwerken viral, berichtete Kathpress. In einem Video, aufgenommen von einem mexikanischen Priesterseminaristen, fragt dieser den Papst, wie es dem Knie gehe. "Wissen Sie, was ich für mein Bein brauche? Ein bisschen Tequila!", scherzte der 85-jährige Pontifex gut gelaunt zurück.

Beim Angebot der Seminaristen, eine Flasche des mexikanischen Schnapses im Gästehaus Santa Marta vorbeizubringen, fing das katholische Kirchenoberhaupt an zu lachen. Papst Franziskus leidet seit Monaten unter starken Kniebeschwerden und hatte sich längere Zeit auf medizinischen Rat hin geschont. Bei der Heiligsprechungsmesse auf dem Petersplatz wirkte er seit Wochen das erste Mal wieder mobiler und ging einige Schritte, bevor er auf dem Papamobil Platz nahm.