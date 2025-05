Papst-Wahl: DIESE Tradition wird diesmal gebrochen

Seit Jahrzehnten hat die Schneiderwerkstatt Gammarelli in Rom die weiße Soutane angefertigt, die der neue Papst unmittelbar nach seiner Wahl anzieht - doch diesmal kommt sie nicht zum Zuge.

Traditionell haben die Schneider des Unternehmens immer drei Gewänder in unterschiedlichen Größen vorbereitet, damit die Soutane bei jeder Körpergröße passt.

Konkurrent Gammarellis hofft

Doch in der vergangenen Woche habe der Vatikan seinem Haus mitgeteilt, dass diesmal seine Dienste nicht nötig seien, sagte Lorenzo Gammarelli der Nachrichtenagentur AFP.

Dies rief den Konkurrenten Raniero Mancinelli auf den Plan, der schon viele maßgefertigte Papstgewänder geschneidert hat - aber noch nie jene Soutane, in welcher der neugewählte Papst auf den Balkon des Petersdoms tritt, um sich erstmals der Öffentlichkeit zu zeigen. Obwohl er nicht offiziell den Auftrag vom Vatikan erhielt, will er bis zum Beginn des Konklaves am Mittwoch Soutanen in drei unterschiedlichen Größen liefern.

"Ich stelle sie her und biete sie dem Vatikan an, damit sie bei Bedarf von dem neuen Papst genutzt werden können", sagte Mancinelli. "Wenn sie meine Sachen nutzen, werde ich sehr glücklich sein."

Schneider Gammarelli vermutet hingegen, die Soutane des neuen Papstes werde "von vorherigen Konklaven" stammen und damit aus seiner Werkstatt: "Weil wir jedes Mal drei Soutanen genäht und sie nur eine gebraucht haben."