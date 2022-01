Polizei rettet Pilot in letzter Sekunde, bevor Zug ins Flugzeug rast

Einen unglaublichen Schutzengel hatte dieser Pilot in Los Angeles: Sekunden, bevor ein heranfahrender Zug in seine abgestürzte Maschine raste, zerrten ihn seine Lebensretter auf die Straße.

Die Aufnahmen einer Bodycam von Polizisten in Los Angeles zeigen die unfassbaren Szenen: Ein Pilot war mit seinem Segelflieger bei Pacoima, einem Vorort von Los Angeles, direkt auf einer Zugstrecke abgestürzt. Die Polizisten zerrten den blutüberströmten Mann, der nicht in der Lage war, alleine zu gehen, aus der beschädigten Cessna 172 und weg von den Gleisen. Keinen Moment zu früh: Denn nur sechs Sekunden später rast der herannahende Zug direkt in die abgestürzte Maschine. Wäre der Mann noch darin gesessen, wäre er wohl auf der Stelle getötet worden.

Der Pilot, der der einzige Insasse des Flugzeuges war, sei umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete der Fernsehsender KCRA. Er habe nach einem Leistungsabfall des Motors seiner Maschine notlanden müssen, heißt es.

Die Federal Aviation Administration (FAA), die Bundesluftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten, und das National Transportation Safety Board, eine US-Verkehrsbehörde, leiteten Untersuchungen zu dem Vorfall ein.