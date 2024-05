Rätsel um Tote in Kofferraum gelöst

Die Identität der Leiche, die am Wochenende im Kofferraum eines Wagens in Regensburg gefunden wurde, ist nun geklärt.

In Regensburg wurde am Samstag in der Garage eines Baumarkts ein Auto mit eingeschlagener Fensterscheibe entdeckt. Die Kunden verständigten die Polizei, die kurz darauf anrückte. Im Kofferraum des Wagens machte diese dann einen schrecklichen Fund: Sie fanden die Leiche einer jungen Frau, die offenbar ermordet worden war.

Identität mittlerweile geklärt

Erst war noch unklar, wer die Tote ist. Inzwischen ist ihre Identität aber geklärt. Es handelt sich um die erst 19-jährige Marie, eine Bestatterin des nahegelegenen Friedhofs in Regensburg. Der Wagen, in dem sie gefunden wurde, ist auf ihre gemeldet. Sie habe sich ihn regelmäßig ausgeborgt, berichtete die Bild Zeitung.

Kleine Berühmtheit der Stadt

Ihre Arbeit am Friedhof war in den regionalen Medien immer wieder Thema, weshalb Marie in ihrem noch jungen Alter zu einer kleinen Berühmtheit der Stadt geworden war. Sie war beliebt bei ihrer Familie, den Freunden und Mitarbeitern. Ihr furchtbarer Tod sorgt für große Bestürzung nicht nur in ihrem persönlichen Umfeld.

Verdächtiger festgenommen

Wie die Bild weiter berichtete, wurde noch am Samstag ein Mann festgenommen, der in Zusammenhang mit dem Mord stehen könnte. Beim Tatverdächtigen soll es sich um den über 30 Jahre älteren Ex-Freund von Marie handeln. Details sowie ein mögliches Motiv zur Tat liegen vorerst noch keine vor.