Russland droht jetzt den EU-Ländern mit Krieg, wenn diese russische Tanker angreifen.

Das unabhängige Nachrichtenportal "Donpress" berichtet, dass ein Abgeordneter der Staatsduma vorgeschlagen hat, russische Tanker mit Maschinengewehren auszustatten und Patrouillen aus europäischen Ländern zu beschießen. Die Drohung wurde auch dem Telegramkanal "Politik des Landes" übermittelt.

Alexei Zhuravlev, erster stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses der Staatsduma, sagte: "Jeder Angriff auf unsere Träger in der Ostsee sollte als Angriff auf russisches Territorium betrachtet werden."

Die "Donpress" zitiert den Abgeordneten: "Es wird nicht einmal die gemeinsame Marine Estlands, Lettlands und Litauens mit der russischen konkurrieren können ... Zwei großkalibrige Maschinengewehre an Bord eines beliebigen Tankers würden ausreichen, um diese gesamte Marinepatrouille auf den Meeresgrund zu schicken."

Die Drohung des Abgeordneten erfolgte nach einer neuen Erklärung Brüssels. Die EU will eine rechtliche Grundlage schaffen, um die russische "Schattenflotte" zu bekämpfen. Die "Schattenflotten" werden verdächtigt, Sabotageakte auszuführen und für Moskau Sanktionen zu umgehen.

"Schattenflotten" sind Schiffe ohne klare Eigentumsverhältnisse. Sie sind zum Teil nicht versichert. Mit "Schattenschiffen" umgeht Russland westliche Preisdeckel auf Ölexporte in Drittstaaten oder transportiert aus der Ukraine gestohlenes Getreide.

Die EU vermutet, dass Moskau mit den Schiffen vermehrt Sabotageakte gegen Datenkabel in der Ost- und Nordsee ausführt. In den vergangenen Wochen gab es in Schweden und Lettland Verdachtsfälle dieser Art. Laut informierten Kreisen besteht die russische "Schattenflotte" aus mehreren Hunderten Frachtern.