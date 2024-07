Schock in Rimini: Schweizer Touristin von zwei Männern vergewaltigt

Eine Schweizer Touristin soll in Rimini, Italien, von zwei Saisonarbeitern in einem Hotelzimmer vergewaltigt worden sein.

Laut "Corriere del Ticino" wurden ein 59-jähriger Pizzabäcker ägyptischer Herkunft und ein 48-jähriger Kellner aus der Provinz Frosinone festgenommen und wegen sexueller Nötigung in Untersuchungshaft genommen.

Den Ermittlungen zufolge stießen die Männer am 15. Juli auf die Touristin, die verwirrt und benommen auf einem Gehweg lag. Sie brachten die Frau in ein Hotelzimmer, zogen sie aus und stellten sie unter die Dusche.

Frau kann sich an Vorfall nicht erinnern

Anschließend sollen sie die Frau, deren Alter nicht bekannt gegeben wurde, sexuell missbraucht haben. Die Frau, die mit ihrem Freund im Urlaub war, konnte sich an den Vorfall nicht erinnern, da sie unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten und Alkohol stand. In der Notaufnahme wurde sie den notwendigen Untersuchungen unterzogen, die in solchen Situationen üblich sind.