Schüler wollten mit Rad über die Alpen - und bleiben stecken

Das ging aber mal gewaltig schief. Mit ihren Rädern bleiben die Schüler im Schnee der Alpen stecken und mussten gerettet werden. 4.000 Euro hat der Einsatz gekostet.

Der Hubschrauber musste kommen und die Radel-Schüler retten. Sie blieben mit den Rändern stecken.

Hubschrauber-Rettung

Die Jugendlichen konnten gerettet werden. Die Fahrräder mussten allerdings zurückbleiben. Sie passten wohl nicht in den Rettungshubschrauber. So kam es zum Bergunglück: Die Schüler hatten die schlaue Idee, mit ihrem Lehrer per Rad die Alpen zu überqueren.

© zoom tirol

Überraschung: Schnee

Dass ihnen Schnee den Weg versperren könnte, damit rechnete die Gruppen nicht und wurde böse überrascht. Nach drei Tagen in den Bergen musste die Abenteuergruppe dann gerettet werden. Nichts ging mehr. Auf dem Weg von Zell am Ziller (Tirol) über den Zillergrund und das Heilige Geistjöchl (2662 Meter) nach Prettau in Südtirol mussten sie ihre Räder erst tragen und dann kapitulieren. Denn der Schnee stand einen halben Meter hoch.

© zoom tirol

Retten kostet

11 Schüler, drei Lehrer und vier erwachsene Begleitpersonen – musste mit dem Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ vom Berg geflogen werden. Die Schüler und ihre Lehrer stammen aus Bayern. Jetzt müssen sie für ihren Übermut blechen. 4.000 Euro kostet der Rettungseinsatz. Wie die deutsche "Bild"-Zeitung erfuhr stellt die Bergrettung Mayrhofen der Gruppe für Hubschrauberrettung und Fahrrad-Bergung eine Rechnung in Höhe von 4000 Euro. „Das verlangen wir, und das muss bezahlt werden“, sagte ein Sprecher.