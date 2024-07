Slowake (56) starb bei Motorradunfall am Kreischberg

Die mitfahrende Ehefrau wurde lebensgefährlich verletzt, als das Motorrad auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern kam und und gegen einen Pkw prallte.

Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus der Slowakei ist am Sonntagvormittag auf der Murauer Straße (B97) auf dem Weg nach St. Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau) tödlich verunglückt. Seine Ehefrau (55), die am Sozius mitfuhr, wurde bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber C14 ins Landesklinikum Klagenfurt gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag mit.

Der Biker war gegen 9.25 Uhr auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und kollidierte zuerst mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Pkw, der von einem 35-jährigen Wiener gelenkt wurde. Danach prallte er auch noch gegen den Pkw eines 62-jährigen Wieners. Die Pkw-Lenker blieben bei dem Unfall unverletzt.