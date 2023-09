Schusswaffenangriff in Marseille - mindestens zwei Tote

Bei einem Schusswaffenangriff in Marseille sind mindestens zwei Menschen getötet worden.

Ein weiterer Mensch sei bei dem Vorfall am Donnerstagabend verletzt worden, hieß es gegenüber der Nachrichtenagentur AFP aus Feuerwehr- und Polizeikreisen. Die Tat ereignete sich demnach auf offener Straße im Viertel Chutes-Lavie im zentral gelegenen vierten Arrondissement der südfranzösischen Hafenstadt. Der Täter sei in einem Fahrzeug geflohen.

Ein ausgebranntes Fahrzeug wurde demnach wenig später in einem Park nahe des Tatorts gefunden. Es war Polizeiangaben zufolge zunächst jedoch unklar, ob es sich um das Fahrzeug des Täters handelte. Ebenfalls unklar war zunächst, ob die beiden Tötungsdelikte im Zusammenhang mit dem in der zweitgrößten Stadt Frankreichs grassierenden Drogenhandel stehen.

In Marseille gibt es immer wieder schwere Schusswaffenattacken. Seit Anfang des Jahres wurden in der Stadt nach einer AFP-Zählung allein 42 Menschen bei Gewalttaten getötet, die mit dem Drogenhandel in Verbindung gebracht wurden.