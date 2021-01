Schwangere Ex-Freundin unter Laubhaufen verscharrt

Unfassbare Bluttat in Hamm (Deutschland): Die Polizei fand d die Leiche einer jungen Frau unter einem Laubhaufen - ihr Ex hatte sie erstochen.

In der Nacht auf Freitag ging bei der Polizei in Hamm ein Notruf ein: Eine Frau informierte die Beamten darüber, dass ihr Bruder offenbar seine ehemalige Lebensgefährtin attackiert hatte. Als die Polizisten kurz darauf bei dem dunklen Parkplatz eintrafen, fanden sie die blutüberströmte Leiche der jungen Frau an einer Garagenzeile – abgedeckt mit einem Haufen Laub. Erste Obduktionen ergaben, dass die Frau verblutet war - außerdem war sie schwanger.

Die Beamten nahmen den Ex-Freund der toten Frau fest, er befindet sich in U-Haft. Das Motiv zu dieser Schreckenstat ist noch unklar.