Selbst abgehackt: Mann irrt ohne Penis und Ohren umher

Es klingt wie in einem Horrorfilm: Ein Mann hat sich im Drogenrausch offenbar selbst beide Ohren und den Penis amputiert. Verletzt und halbnackt irrte er durch die Kälte.

Polizisten trauten ihren Augen kaum, als sie in einem Dorf in der tschechischen Region Ústi nad Labem einen Mann aufgriffen: Ihm fehlten beide Ohren und der Penis! Über den irren Vorfall berichtete der medizinische Rettungsdienst von Ústi am Donnerstag. Erst kürzlich hätten Sanitäter diese "ungewöhnliche Erfahrung" gemacht.

Halbnackt in der Kälte herumgeirrt

Umso ungewöhnlicher deshalb, weil der Mann sich die Verletzungen sogar selbst zugefügt haben soll. Den Polizeibeamten war zunächst nur aufgefallen, dass der halbnackt in der Kälte Umherirrende offensichtlich verletzt war. In seinem Gesicht hatte er Schwellungen, dazu war sein Verhalten merkwürdig. Deshalb wurde der Notarzt verständigt.

Als die Rettungskräfte eintrafen und den Mann genauer untersuchten, stellten sie die schlimmen Verletzungen fest. Auf beiden Seiten waren die Ohrmuscheln amputiert worden, ebenso der Penis oberhalb des Hodensacks. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Wunden kaum mehr geblutet.

Mann wehrt sich gegen Sanitäter

Unfassbar: Obwohl ihm die Körperteile fehlten, wehrte sich der Mann gegen die Behandlung und zeigte sich unkooperativ. Ein Drogenschnelltest zeigte: Der Mann war alles andere als nüchtern – er hatte einen Mix aus Amphetaminen und THC im Blut, wahrscheinlich Crystal Meth und Cannabis.

Erst als ihm das Medikament Diazepam verabreicht wurde, beruhigte sich der Mann. „Er gibt zu, dass er sich Ohren und Penis selbst amputiert hat. Er weiß nicht, warum er das getan hat“, heißt es im anonymisierten Bericht der Sanitäter. Sie gehen davon aus, dass der Junkie eine Psychose infolge einer Amphetamin-Vergiftung erlitten hatte.

Warnung vor Drogenmissbrauch

Mit der Veröffentlichung soll vor Drogenkonsum gewarnt werden, der Verstümmelungs-Wahnsinn als abschreckendes Beispiel dienen. In der Region an der deutsch-tschechischen Grenze sei Drogenmissbrauch mit Crystal Meth ein häufiges Problem.