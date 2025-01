Smartwatch-Fans außer sich: Rätsel um apokalyptisches Dreieck

Aufregungswelle auf Social Media: Die Garmin-Smartwatch Uhren spielen derzeit auf der ganzen Welt verrückt, Nutzer kämpfen mit dem technischen Stillstand.

Ein nicht reagierender schwarzer Bildschirm und ein kurioses blaues Dreieck, das zu sehen ist. Ein Technik-Flopp erzürnt die Menschen.

Alle Uhren weltweit lahmgelegt

Alle Smartwatch-Nutzer rasten gerade aus und entfachen einen Shitstorm auf Social Media - denn sie kommen nicht mehr weiter, die Uhren reagieren nicht mehr und hängen sich auf - zum Ärger aller Beteiligten.

Grund für den Garmin-Flopp ist scheinbar wie so oft ein Software-Problem. Der Hersteller selbst arbeite an einer Lösung und rät den Besitzern in dieser verzweifelten Situation dazu, die Einschalttaste gedrückt zu halten und das Gerät neuzustarten.

Lösung auf Umwegen

Dann muss man es nur noch mit der Garmin Connect-App oder Garmin-Express synchronisieren und et voilà - Problem gelöst. Bei vielen klappt das allerdings trotzdem nicht, was ihren Ärger umso größer macht.

Würde es dabei nicht nur um die Garmin-Smartwatch Uhren gehen, sondern um Handy- oder Computerbildschirme, könnte man annehmen, dass die Apokalypse bevorsteht.

Alles gelöscht

Im Extremfall sei sogar die Rücksetzung des Geräts notwendig. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass man alle seine gespeicherten Daten und Einstellungen wie Erfolgswerte verliert. Ein No-Go!