Kurios: Frau trug 2 Kinder mit 2 Gebärmuttern aus

Eine Mutter (28) enthüllte ihre "bizarre anatomische Anomalie": Sie hat zwei Gebärmütter und in jeder ein Baby ausgetragen. Man geht davon aus, dass bis zu drei von tausend Frauen weltweit von der Krankheit betroffen sind.

Shannon Webster aus Basingstoke hatte schon immer eine ungewöhnlich starke Periode. Doch damit, wie kurios ihre Anatomie wirklich ist, konnte sie freilich nicht rechnen: Ärzte entdeckten bei ihr zwei Gebärmütter, wobei sie in jeder ein Baby trug!

Krankheit bekannt als "Uterus didelphys"

Dieser ungewöhnliche Zustand, von dem man annimmt, dass etwa drei von tausend Frauen weltweit betroffen sind, ist medizinisch als "Uterus didelphys" bekannt. Das bedeutet auch, dass Webster zwei Vaginas und Gebärmutterhälse hat, die alle voll funktionsfähig sind. Die 28-jährige Mutter Webster teilte der britischen Zeitung "Daily Mail" mit, dass die Diagnose den Erfahrungen mit früheren Menstruationsproblemen nun erstmals wirklich Sinn verlieh.

Wurde "zur Schau gestellt"

Nachdem sie ihren Sohn im August 2017 per Kaiserschnitt zur Welt gebracht hatte, "haben die Ärzte mich zur Schau gestellt, damit jeder mich sehen konnte“, so Webster. "Es war, als ob ich in einem Museum wäre. So konnte jeder meine beiden Gebärmütter sehen."

Sehr seltene Anomalie

Zwar haben alle Frauen, die mit einer Uterus didelphie geboren werden, zwei Gebärmütter, aber nur ein Bruchteil hat auch zwei getrennte Gebärmutterhälse und Vaginas. Jede Gebärmutter hat ihren eigenen Eileiter und Eierstock. Viele Frauen mit dieser anatomischen Anomalie wissen nicht einmal, dass sie unter der Krankheit leiden, da sie keine Symptome haben. In den meisten Fällen wird sie erst in der Schwangerschaft diagnostiziert, etwa bei Routineuntersuchungen. Zu den Anzeichen der Erkrankung gehören unter anderem Schmerzen beim Sex, starke Blutungen, häufige Fehlgeburten und vorzeitige Wehen.