Supermarkt verkaufte Bärlauch-Doppelgänger: Kunden vergiftet

Schock im Supermarkt: Kundin vergiftet sich mit Bärlauch-Doppelgänger!

In einem Supermarkt in Nürnberg hat eine Frau einen gefährlichen Bärlauch-Doppelgänger erwischt und sich damit vergiftet. Die Blätter lagen ganz unschuldig in der Auslage und die Frau griff zu - doch was sie nicht wusste: Es handelte sich um den giftigen Aronstab, der bereits 2019 zur Giftpflanze des Jahres gekürt wurde!

Das Ehepaar, das die Blätter zu einem Pesto verarbeitete, merkte erst am Abend beim Essen, dass etwas nicht stimmt: Brennen im Mund und später Durchfall und Unwohlsein - ein Horrorszenario! Erst am nächsten Tag fanden sie heraus, dass sie den gefährlichen Doppelgänger erwischt hatten.

Der Discounter hat sich mittlerweile bei den Kunden entschuldigt und verspricht, dass das Personal besser geschult wird, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Doch für das Ehepaar ist der Schock noch immer groß - sie kämpfen immer noch mit den Folgen der Vergiftung.

Achtung, Bärlauch-Fans: Passt auf, was ihr pflückt oder kauft!