Taucher ertrank beim Erkunden eines Schiffswracks

Ein 33-jähriger Brite ertrank beim Tauchen in rauer See, als er ein Schiffswrack nahe Thessaloniki erkunden wollte. Der Mann wurde von einem Schwimmer aus dem Meer gezogen, konnte aber nicht mehr wiederbelebt werden.

Ein britischer Tourist ist beim Tauchen an einem Schiffswrack in Griechenland bei "rauer See" ertrunken, wie lokale Medien berichteten. Der 33-jährige Mann schwamm am Sonntagnachmittag nahe dem Epanomi-Schiffswrack in Thessaloniki, als er in Schwierigkeiten geriet. Zwar wurde er noch von einem anderen Schwimmer aus dem Meer gezogen, während die Rettungskräfte vor Ort eintrafen. Diesen gelang es allerdings nicht mehr, den bewusstlosen Mann am Strand wiederzubeleben. Er starb noch am Unfallort.

Der Verstorbene wurde ins Hippokrates-Krankenhaus gebracht, wo nun eine Obduktion durchgeführt wird. Die Hafenbehörde von Michaniona untersucht indessen den Todesfall. Der Mann soll sich im Wasser befunden haben, als ein Sturm und Regenfällen einsetzte und zu "schwierigen" Wetterbedingungen führte.

Das bekannte Wrack ist zwar ein beliebter Tauchplatz auf einer küstennahen Sandbank, wird aber von Schwimmern bei schlechtem Wetter normalerweise gemieden. Der Strand des Schiffswracks ist etwa 30 Meilen von der Stadt Thessaloniki entfernt.