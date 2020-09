Todes-Drama um Teenie: Polizei findet Leiche einer 15-Jährigen

Nach dem Verschwinden einer 15-jährigen Teenagerin fand die Polizei dieses Orts plötzlich die Leiche eines Mädchens.

North Shields/England. Zuletzt wurde die 15-Jährige Seesha Dack am Sonntagabend am Fish Quay in North Shields, North Tyneside, gesehen.





Polizei fand Leiche während Suchaktion

Kurz darauf startete die Polizei eine Suchaktion um die plötzlich verschwundene 15-Jährige zu finden.

Am Dienstagabend gaben die Behörden bekannt, dass sie in North Shields eine Leiche entdeckt haben und es sich dabei allem Anschein nach um die vermisste Seesha Dack handelt.

Obwohl eine genaue Identifizierung der Leiche noch aussteht vermuten die Mitarbeiter der Polizeibehörde, dass es sich dabei um kürzlich verschwundene Mädchen handelt.

"Unglaublich traurige Nachrichten"

Der Polizei-Beamten in Northumbria zeigen sich ebenfalls betroffen: Es sind "unglaublich traurige Nachrichten“, die sie der Familie der Teenagerin zunächst mitteilen müssen.

Weitere Details zu diesem Todes-Drama sind bisher noch unklar. Weitere Infos folgen.