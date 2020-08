Todes-Rätsel: Aliyev-Sohn leblos in Wohnung gefunden

Der einstige Partylöwe, Enkelsohn des ehemaligen Präsidenten Kasachstans und Ex-Botschafter-Sohn, Aisultan Nazasbayews, ist tot in seiner Londoner Wohnung aufgefunden worden.

London. Er war bekannt als „Kasachen-Playboy“, führte ein Leben in Saus und Braus, zeigte sich oft und gerne gemeinsam mit Promis in der Öffentlichkeit. Nun ist der Sohn des in österreichischer Haft verstorbenen Ex-Botschafters von Kasachstan, Rakhat Aliyev, plötzlich verstorben. Der 29-Jährige wurde, laut Berichten zufolge, leblos in seiner Londoner Wohnung aufgefunden.

Todesursache: Herzversagen?

Am Sonntag wurde Aisultan Nazasbayews Leiche in seiner Londoner Wohnung aufgefunden. Nur fünf Jahre nachdem sein Vater, der Ex-Botschafter Rakhat Aliyev, in Wien tot in der U-Haft-Zelle aufgefunden wurde, verstarb nun auch sein Sohn.



Laut Berichten zufolge starb der 29-Jährige angeblich an Herzversagen. Die Behörden ermitteln allerdings noch.