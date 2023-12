Eine grausige Bluttat erschüttert das Paradies: Auf der Insel Dominica im Karibischen Meer entdeckte die Polizei am vergangenen Freitag ein Autowrack in einem Straßengraben. Das Fahrzeug war vollständig ausgebrannt, und in seinem Inneren fanden sich zwei bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leichen.

Die umfassenden Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Verstorbenen um den kanadischen Hotelbesitzer und Technologie-Millionär Daniel Langlois (66) und seine Lebensgefährtin Dominique Marchand handelt. Und der Tod der beiden war kein Unfall: Untersuchungen der Polizei zufolge wurden beide erschossen, bevor das Auto angezündet wurde.

Das Paar besaß das Öko-Resort Coulibri Ridge auf Dominica und galt seit Freitag als vermisst. Langlois war der Gründer von Softimage, einem Unternehmen für 3D-Animationssoftware, dessen Produkte in bekannten Filmen wie "Star Wars", "Jurassic Park", "The Matrix" und "Titanic" zum Einsatz kamen. 1994 verkaufte er die Firma für 130 Millionen Dollar an Microsoft.

Wie Dominica News Online berichtet, wurden bereits vier Personen im Zusammenhang mit diesem Fall festgenommen. Nach Angaben des zuständigen Ministers handelt es sich dabei um drei ausländische Staatsbürger und eine lokale Person.

Radio Canada zufolge sind unter den Festgenommenen ein amerikanisches Ehepaar, die Nachbarn von Langlois waren. Zwischen diesem Paar und Langlois sowie seiner Partnerin gab es offenbar Unstimmigkeiten.

Gerichtsunterlagen, die der Schweizer Zeitung Blick vorliegen, enthüllen einen Streit um die Nutzung einer Zufahrtsstraße. Das amerikanische Paar versuchte, den Zugang für die Gäste des Resorts zu sperren, indem sie die Straße mit Steinen und Zäunen blockierten. 2019 entschied das Gericht, diese Blockade zu untersagen.

Ob die Nachbarn in den Tod des Paares verwickelt sind, ist noch ungewiss. Sie werden derzeit von der Polizei befragt. Rayburn Blackmoore, der lokale Minister für nationale Sicherheit, betonte: "Ein so schreckliches Verbrechen und die Brutalität, mit der es begangen wurde, dürfen wir nicht ignorieren. Die Täter dürfen nicht ungestraft bleiben."

Daniel Langlois, a visionary in digital technologies and cinema, has left us. His company Softimage created 3D images for films like @StarWars, leaving a lasting impact on generations.



His legacy reflects his innovative spirit. My thoughts are with his loved ones.????️