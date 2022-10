Todes-Rätsel um McFit-Millionär

Ermittler suchen an der Küste Costa Ricas nach der Ursache für den fatalen Crash.

Limon. Das Rätsel um den Todesflug von Rainer Schaller (53) und seiner Familie – wie kam es zu dem Horrorcrash in Costa Rica? Der Multimillionär und Gründer der Fitnessstudio-Kette „McFit“ war am Wochenende mit seiner Lebensgefährtin Christiane Schikorsky (44), dem Sohn Aaron (6) und der Teenager-Tochter Finja, dem Piloten und einem Mitarbeiter beim Absturz einer Privatmaschine nahe der Küstenstadt Limon ums Leben gekommen.

Warum stürzte die Maschine des Typs „Piaggio P 180 Avanti“ ab? Ermittler vor Ort suchen nach Antworten, doch bisher konnten nur wenige Trümmer geborgen werden. Das Wrack des Propellerflugzeugs bleibt bisher verschollen, wie auch vier der insgesamt sechs Menschen an Bord. Flugexperten können deshalb nur öffentliche Flugdaten studieren: Nach einem normalen Flug reduzierte der Schweizer Pilot die Flughöhe zweimal, sackte dann aus 4.000 Metern rapide ab, flog eine 90-Grad-Kurve, bevor das Flugzeug vom Radar verschwand. Gefragt wird: War die Tatsache, dass nur ein Pilot an Bord war, schuld an der Katastrophe? Es wäre leicht möglich, dass der Solopilot mit Schwierigkeiten an Bord überfordert gewesen wäre.(bah)