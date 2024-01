× Tragödie auf Firmenfeier: CEO stirbt bei spektakulärem Unfall

Bei einer Firmenfeier von Vistex, einem Software- und Dienstleistungsunternehmen aus Illinois, kam es zu einem fatalen Vorfall.

Sanjay Shah, der 56-jährige CEO des Unternehmens, wollte zusammen mit Vishwanath Raju Datla, dem Präsidenten, in einem eindrucksvollen Akt in einem Eisenkäfig zur Bühne hinabgelassen werden. Diese Showeinlage endet tragisch: Ein Draht reißt, der Käfig stürzt vier Meter in die Tiefe. Shah stirbt, Datla liegt schwer verletzt im Krankenhaus.

Unfall während Jubiläumsfeier in Indien

Die Feier fand in der Ramoji Film City in Indien statt, um das 25-jährige Bestehen von Vistex zu feiern. Die Mitarbeiter sollten zwei Tage lang in dem berühmten Filmstudio-Komplex feiern. Der Unfall ereignet sich bei der Eröffnung der Feierlichkeiten, als Shah und Datla spektakulär zur Bühne hinabgelassen werden sollten.

Die Polizei ermittelt

Ein Video des Vorfalls zeigt, wie einer der Männer mit dem Kopf voran auf den Boden aufschlägt. Obwohl der gerissene Draht als wahrscheinlichste Unfallursache gilt, hat die Polizei eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Sanjay Shah: Der Selfmade-Man

Shah, der aus Mumbai stammte und in den USA Karriere machte, galt als klassischer Selfmade-Man. Nach seinem Abschluss an der Lehigh University arbeitete er bei namhaften Firmen wie PricewaterhouseCoopers und General Motors. Später gründete er Vistex und baute das Unternehmen zu einem globalen Player aus. Mit über 20 Niederlassungen weltweit und Kunden wie Coca-Cola und Yamaha hinterlässt er ein erfolgreiches Erbe.

Shahs Engagement als Philanthrop

Neben seinem beruflichen Erfolg war Shah auch für sein Engagement in der Vistex Foundation bekannt, die sich in den Bereichen Gesundheit und Bildung engagiert. Sein Tod hinterlässt eine Lücke sowohl in der Unternehmenswelt als auch in den sozialen Projekten, die er unterstützte.