Tragödie im Zoo: Affen-Oma von Einbrechern entführt

Unbekannte waren in das Gehege eingebrochen und hatten die 15-jährige Ruma geklaut. Von dem seltenen Bartaffen fehlt seither jede Spur. Zurück bleibt ihr einsamer Partner.

Das lange Wochenende und das schöne Wetter hatten viele Tierliebhaber in den deutschen Zoo in Leipzig, Freistaat Sachsen, gelockt. Doch genau am Ostersonntag erreichte den Tiergarten eine schreckliche Hiobsbotschaft. "Unsere Pfleger mussten am Morgen das Fehlen unseres weiblichen Bartaffen feststellen. Am Gehege waren eindeutige Spuren eines gewaltsamen Einbruchs und von Stress durch eine Fangaktion zu sehen ", schreibt der Zoo auf Facebook.

Die Kriminalpolizei war sofort vor Ort, sicherte Einbruchsspuren und suchte mit Spürhunden nach einer Fährte des seltenen Bartaffen. Zuletzt wurde das Weibchen namens Ruma am Samstagabend gesehen. Seither fehlt von der 15-jährigen Affen-Oma jede Spur. Nur ihr Partner ist noch im Gehege, ganz alleine.

"Wir wissen nicht, welches Motiv hinter dem Diebstahl steckt, sorgen uns aber extrem um das Wohl des Tieres, dessen artgemäße Haltung und Versorgung Fachkenntnis erfordert und hoffen sehr, dass es unverletzt sichergestellt oder zurückgegeben wird", schreibt der Zoo weiter. Aufgrund der laufenden Ermittlungen in dem Fall könnten keine weiteren Informationen preisgegeben werden.