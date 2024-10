Gegen Gebühr? Rom schränkt Zugang zu beliebter Touristen-Attraktion ein

Der Zugang zum Trevi-Brunnen wird während des römisch-katholischen Jubiläumsjahres 2025 im Rahmen eines Pilotprojekts eingeschränkt.

In Zukunft könnte eine Gebühr für die Besichtigung des römischen Wahrzeichens eingeführt werden, sagte Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri bei einer Pressekonferenz am Montag. Der Bürgermeister kündigte auch den Beginn außerordentlicher Restaurierungsarbeiten an dem Brunnen an.

Innerhalb eines Monats wird ein hufeisenförmiger Steg im Inneren des Beckens installiert, den die Besuchenden betreten können. Der Steg wird nur begrenzt zugänglich sein und ist somit eine Probephase für einen eingeschränkten Zugang zum Becken, der am Ende der Arbeiten, rechtzeitig zum Jubiläumsbeginn, eingeführt werden soll. In einer späteren Phase soll auch die Einhebung eines "kleinen Beitrags" für den Zugang geprüft werden, so Gualtieri.

Drei Millionen Besucher pro Jahr

Der Bürgermeister sagte, dass die Touristen immer noch eine Münze in einen "Korb" vom Steg aus werfen können. Jeder Urlauber, der sichergehen möchte, in die Ewige Stadt zurückzukehren, muss einem Aberglauben zufolge eine Münze über die Schulter in den Trevi-Brunnen werfen. Mit drei Millionen Besuchern pro Jahr zählt er zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Welt.

Der barocke Brunnen wird immer wieder zur Selbstdarstellung benutzt. Mit hohen Geldstrafen versucht die Stadt, die Attraktion vor Badenden zu schützen. Wer unerlaubt ins Wasser steigt, muss 450 Euro zahlen. Das kam in den vergangenen heißen Sommerwochen immer wieder vor.

30 Millionen Pilger

Im kommenden Jahr rechnet die italienische Hauptstadt damit, dass 30 Millionen Pilger zum katholischen Jubiläumsjahr nach Rom reisen werden. Das Großevent beginnt am 24. Dezember. Rom putzt sich für das Jubiläum heraus und verbessert derzeit seine Infrastruktur.