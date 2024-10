Svazek: Espresso mit Salvini "können nur die echten Rechten"

FPÖ-Vizechefin Marlene Svazek postet: "Abendessen mit Nehammer kann jeder. Espresso mit il capitano Matteo Salvini nur die echten Rechten."

FPÖ-Vizechefin Marlene Svazek hat das jüngste Treffen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit der italienischen Regierungschefin Giorgia Meloni ironisch kommentiert.

"Abendessen mit Nehammer kann jeder. Espresso mit il capitano Matteo Salvini nur die echten Rechten", schrieb die Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreterin auf Instagram unter ein gemeinsames Foto mit Salvini.

FPÖ-Vizechefin Marlene Svazek und Lega-Chef Matteo Salvini. © zVg ×

Das Foto entstand - wie oe24 berichtete - beim Jahrestreffen der rechtspopulistischen italienischen Regierungspartei Lega im lombardischen Pontida am Sonntag. Svazek hatte dort FPÖ-Chef Herbert Kickl vertreten. Gekommen war Prominenz des europäischen Parteibündnisses "Patrioten für Europa", angeführt vom ungarischen Regierungschef Viktor Orbán und dem Chef der führenden niederländischen Regierungspartei, Geert Wilders.

Salvinis Lega Juniorpartnerin in Italiens Regierung

Salvinis Lega ist Juniorpartnerin in der italienischen Regierung, die von der rechtspopulistischen Fratelli d'Italia (FdI) Melonis angeführt wird.

Nehammer in Rom bei Meloni

Nehammer hatte am Samstag in sozialen Medien ein Foto mit Meloni veröffentlicht, das die beiden offenbar bei einem Abendessen in Rom zeigt. Der ÖVP-Chef berichtete, dass ihn eine "Freundschaft" mit seiner italienischen Amtskollegin verbinde.

© Facebook ×

Meloni äußerte sich in sozialen Medien nicht zum Treffen mit Nehammer. Auch Salvini postete auf seiner Facebook-Seite vom Lega-Treffen in Pontida nur ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie Wilders ein gemeinsames Selfie mit ihm, dem ungarischen Ministerpräsidenten Orbán und dem Chef der portugiesischen Rechtspartei Chega (Es reicht), André Ventura, macht.