"Ich bin froh darüber, dass diese Person gestorben ist"

Während die Wagner-Truppe um ihren Chef trauert, zeigt man sich in der Ukraine über die Nachricht des Todes erfreut.

In der Ukraine, wo die Wagner-Truppe auch militärisch lange aktiv war, zeigte man sich über die Todesnachricht von Jewgeni Prigoschin erfreut. "Ich bin wirklich froh darüber, dass diese Person gestorben ist, wenn es stimmt", so eine Regierungsmitarbeiterin in Kiew.

Der Jet, in dem offenbar auch Prigoschin war, ist am Mittwochabend in der russischen Region Twer abgestürzt. Keiner der zehn Insassen soll laut Katastrophenschutzministerium überlebt haben. Laut russischen Medien sollen die anderen Passagiere größtenteils Wagner-Söldner gewesen sein.