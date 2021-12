US-Millionär (†43) auf eigener Sex-Party vergiftet

Der amerikanische Millionär Jose R. (†43) wurde in seinem Hotelzimmer mit Liquid Ecstasy vergiftet und ausgeraubt. Zwei tatverdächtige Männer konnten festgenommen werden.

Am 29. Oktober hatte der amerikanische Millionär Jose R. mehrere Männer in sein Hotelzimmer in Madrid eingeladen, um dort eine Sex-Party zu feiern. Bei der Orgie flößten ihm wohl zwei der anwesenden Männer eine toxische Mischung aus Alkohol und Liquid Ecstasy ein, die der 43-Jährige nicht überlebte.

Wie spanische Medien berichten, sollen die beiden Tatverdächtigen daraufhin seine Kreditkarte entwendet haben, um shoppen zu gehen. Sie kauften neue Computer, Handys und Juwelen. Außerdem trugen sie bei der Verhaftung jeweils 2.500 Euro Bargeld bei sich.

Bei der Aufklärung des Falls half ein Freund des Ermordeten, der seinen Bekannten anfangs nicht erreichen konnte und die Polizei alarmierte.

Die Polizei geht davon aus, dass Jose R. gezielt abgefüllt und ausgeraubt wurde. Die beiden verhafteten Männer – ein Marokkaner und ein Rumäne – wurden beide schon mehrfach für "ähnliche" Verbrechen festgenommen, wie es seitens der Polizei hieß.