US-Spionage-Flugzeug filmt UFO

Bei einem Aufklärungsflug der US Navy wurde ein UAP - unidentified aerial phenomena - gefilmt. Der US-Militärbegriff für UFOs.

Diese Bilder stellen sogar Experten vor ein Rätsel: Auf einem Video, das von der US-Navy am 16. April 2016 über Mossul aufgenommen wurde, ist ein rundes Objekt zu sehen, das neben dem Spionageflugzeug herflog, ohne dabei an Höhe zu verlieren. Laut Experten handelt es sich jedoch nicht um eine Drohne oder Flugzeugteil, sondern um ein UFO. US-Investigativjournalisten Jeremy Corbell wurde das Video aus Militärkreisen zugespielt .

Laut Corbell zeige das Bild „ein Objekt, dass von den derzeitigen UFO-Untersuchern des US-Verteidigungsministeriums und der Geheimdienste in der Kategorie ‚unidentifiziert‘ geführt wird. Ganz unabhängig davon, was genau wir hier sehen.“ Die „Daily Mail“ berichtet sogar, dass das Foto Teil eines geheimen UFO-Briefings für US-Geheimdienste am 4. November 2021 war - und dass man von davon ausgehe, dass es die Kugel unter „intelligenter Kontrolle“ stand.