Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Vater von deutscher Familie starb in Istanbul
© Getty

Hotel evakuiert

Vater von deutscher Familie starb in Istanbul

17.11.25, 18:27
Teilen

Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder ist nun auch der Vater in Istanbul gestorben. 

Das teilte der Chef der Istanbuler Gesundheitsdirektion, Abdullah Emre Güner, auf X mit. Die Ermittlungen zur Ursache der Todesfälle halten an. Im Verdacht steht Medienberichten zufolge eine Lebensmittelvergiftung oder eine Vergiftung durch Chemikalien zur Schädlingsbekämpfung. Ein offizielles Gutachten zur Todesursache steht noch aus.

Nach Medienberichten wurden inzwischen elf Verdächtige festgenommen, darunter Essensverkäufer, Mitarbeiter des Hotels der Familie im Stadtteil Fatih und Mitarbeiter einer Firma für Schädlingsbekämpfung. Ob die Festnahmen miteinander in Zusammenhang stehen, war unklar. Die Behörden äußerten sich zunächst nicht.

Hotel evakuiert

Das Hotel der Familie wurde inzwischen evakuiert und versiegelt. Zuvor waren zwei weitere Touristen aus demselben Hotel mit Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus behandelt worden. Ein Zimmer sei mit Chemikalien zur Ungezieferbekämpfung desinfiziert worden, hieß es.

Vater, Mutter und die Kinder waren vor mehr als einer Woche nach Istanbul gereist. Die Familie soll am Dienstag um die Mittagszeit in den Stadtteil Ortaköy gefahren sein. Das habe der Vater der Familie ausgesagt, bevor sich sein Zustand verschlechtert habe, berichtet die Zeitung "Sabah". Dort hatte die Familie verschiedene Streetfood-Gerichte zu sich genommen.

Mutter und Kinder in Westtürkei beigesetzt

Am Mittwoch sei die Familie zunächst wegen Übelkeit und Erbrechens in ein Krankenhaus mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung eingeliefert worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Später sei die gesamte Familie erneut in Krankenhäuser gekommen. Zunächst seien beide Kinder gestorben, dann im Abstand einiger Stunden auch die Mutter. Die Behörden ließen einen Laden im Bezirk Besiktas auf unbestimmte Zeit versiegeln.

Türkischen Medien zufolge hat die Familie türkische Wurzeln und war in den Urlaub nach Istanbul gereist. Das Auswärtige Amt bestätigte, es handle sich um deutsche Staatsbürger. Die Mutter und die Kinder wurden inzwischen im westtürkischen Afyonkarahisar beigesetzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden