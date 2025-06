"Verfolgungsjagd" – Mann mit 1,2 Promille wollte vor Polizei in Rollstuhl flüchten

Ein Mann auf einem motorisierten Rollstuhl hat sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch Künzelsau im deutschen Bundesland Baden-Württemberg geliefert.

Am Ende stürzte der 48-Jährige in einer Kurve und verletzte sich und einen Polizeibeamten leicht, wie das Polizeipräsidium Heilbronn am Freitag mitteilte.

Eine Polizeistreife hatte den Mann auf seinem Rollstuhl am Donnerstagabend kontrollieren wollen, woraufhin dieser mit seinem Gefährt Reißaus nahm.

Der 48-Jährige ignorierte immer wieder Anhaltesignale der Beamten wie Hupen und Blaulicht. Er reagierte auch nicht, als ein Polizist den Rollstuhl festhalten wollte. Er zog ihn vielmehr meterweit mit. Nach Polizeiangaben versuchte der Mann stattdessen, "mit seinem Gefährt die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, um sich der Kontrolle zu entziehen".

Umgekippt

Auf einer leicht abschüssigen Straße verlor der 48-Jährige letztlich die Herrschaft über sein Gefährt und kippte um. Dabei wurden der Flüchtende und ein Polizeibeamter leicht verletzt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Mann muss nun wegen grob verkehrswidrigen Verhaltens, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Trunkenheitsfahrt mit Strafanzeigen rechnen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.