Vermisster Jugendlicher war nie wirklich verschwunden

Am 6. März 2015 verschwand Rudy Farias (26) spurlos. Es schien wie ein Wunder, als er acht lange Jahre später am 29. Juni 2023 gefunden wurde. Allerdings stellte sich heraus, dass Farias eigentlich nie wirklich verschwunden war. Während der Ermittlungen deckte die Polizei eine Reihe von Unstimmigkeiten auf, darunter zahlreiche Lügen seiner Mutter, Vorwürfe des Missbrauchs, ein falsches Alter und die Existenz eines verstorbenen Bruders mit dem gleichen Namen.

Farias spricht nicht

Er wurde mit Schnitten und Prellungen am ganzen Körper und Blut in den Haaren gefunden wurde und glaubt, dass er schwer misshandelt und geschlagen wurde. Farias war 17 Jahre alt, als er am 6. März 2015 in der Nähe von Tidwell und Park Drive mit seinen beiden Hunden spazieren ging. Seine Familie meldete ihn als vermisst, nachdem seine Hunde gefunden worden waren, aber Farias wurde nicht gefunden. Im Jahr 2015 berichteten die Behörden, dass bei Farias Depressionen, eine posttraumatische Belastungsstörung und Angstzustände diagnostiziert wurden. Texas EquuSearch bat die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach Farias und wies darauf hin, dass er möglicherweise desorientiert war und seine Medikamente nicht eingenommen hatte.