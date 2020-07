Video zeigt, wie Touristen vor gigantischem Hai fliehen

Die Badegäste konnten sich gerade noch in Sicherheit bringen. Ein Tourist hat die gefährliche Szene mit der Handykamera aufgenommen.

Es sind Szenen wie aus einem Horrorfilm: Am Badestrand von Eilat, Israel, sahen Urlauber plötzlich eine riesige Haifischflosse im seichten Wasser schwimmen. Eine Frau konnte gerade noch an Land kraulen, und sich so vor dem Hai retten. Auch die anderen Urlauber versuchen sich panisch an Land oder auf die Schwimmplattform im Wasser zu retten.

Zum Glück stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tier um einen harmlosen Walhai handelte, der zwar bis zu 12 Meter lang werden kann, sich aber hauptsächlich von kleineren Fischen und Plankton ernährt. Von den Badegästen wurde keiner verletzt.