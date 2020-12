Warten auf Brexit: Johnsons Katze liefert perfekten Auftritt

Bereits seit gestern wartet die Presse in der Downing Street auf die Verkündung der Brexit-Einigung.

Eine Woche vor Ende der Brexit-Übergangsphase haben die Unterhändler der Europäischen Union und Großbritanniens am Donnerstag letzte Hand an ein umfassendes Handelsabkommen gelegt. Bis zur Verkündung einer endgültigen Einigung könnte es EU-Diplomaten zufolge aber noch einige Stunden dauern. Ähnlich äußerten sich Vertreter der britischen Seite.

Der Pakt soll Zölle verhindern und Reibungsverluste in den Hunderte Milliarden Euro schweren Wirtschaftsbeziehungen so gering wie möglich halten. Zudem soll er den EU-Fischern Zugang zu britischen Gewässern sichern und viele Alltagsfragen klären.

Trotz einer weitgehenden Einigung auf entscheidende Punkte bereits am Mittwoch zogen sich die letzten Verhandlungen am Ende in die Länge. Auch am Donnerstag in der Früh waren letzte Details ungeklärt, wie es aus Verhandlungskreisen in Brüssel hieß. Dennoch wurde weiter ein Deal am Heiligen Abend erwartet.

Für die Presse bedeutet dies: Warten. Und während die Kamerateams in der Downing Street auf den Auftritt von Johnson hinfiebern, tritt stattdessen sein Kater Larry vor die Presse - und sorgt für Schlagzeilen, indem er vor den Augen der Zuschauer eine Taube verfolgt (und wahrscheinlich anschließend verspeist). Das Video seiner Taubenjagd geht jedenfalls seither um die Welt.