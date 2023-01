Weißer Hai beißt Taucher den Kopf ab

Ein grausiger Vorfall erschüttert Mexiko: Der Einheimischen Manuel Lopez wurde von einem Hai angefallen und getötet – das Tier biss ihm den Kopf ab.

Laut lokalen Medien war Lopez auf einem Tauchgang, um eine der Jakobsmuschel ähnelnde Delikatesse zu erbeuten und so seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Augenzeugen berichten, dass der Mitfünfziger dann plötzlich von einem fast sechs Meter großen Weißen Hai angefallen wurde. "Der Hai biss ihn bis zu den Schultern und riss ihm den Kopf ab", schildert der Fischer Jose Bernal die furchtbaren Szenen.

Dabei habe es bereits in den Tagen vor dem Unglück Warnungen vor Haien in dem Gebiet gegeben. Doch sei Lopez in wirtschaftlicher Not gewesen und habe sich der Gefahr zum Trotz fürs Tauchen entschieden – in der Hoffnung, die begehrten Muscheln zu finden. Seine Risikobereitschaft bezahlte der Mexikaner mit seinem Leben.

Die Attacke ereignete sich bereits am 5. Jänner 2023. Laut der Website "Tracking Sharks" war es die erste tödliche Hai-Attacke in diesem Jahr.