Pinguin verirrt sich 3.400 Kilometer: Jetzt wird er aufgepäppelt

Experten zufolge handelt es sich um eine Weltneuheit: Nie zuvor ist ein Exemplar dieser Spezies, die eigentlich nur tief in der Region des Südpolarmeers lebt, so weit nördlich gesichtet worden.

Der Vogel wirkte Augenzeugen zufolge ziemlich verloren. "Er versuchte, auf seinem Bauch zu rutschen und dachte wohl, es handle sich um Schnee", zitierte der Sender ABC einen Anrainer, der gerade am Strand war. "Dabei landete er mit dem Gesicht im Sand, stand auf und schüttelte den ganzen Sand ab."

Der Mann war mit seiner Familie am Ocean Beach rund 400 Kilometer südlich von Perth, als der seltene Gast aus der Antartkis aus dem Wasser stieg. "Es war riesig, viel größer als andere Seevögel, und wir dachten, was ist das für ein Ding, das da aus dem Wasser kommt?"

Happy Friday news story… the globe-trotting Antarctic emperor penguin who washed up over 6000km away in Western Australia, in a world first, is now in good hands on the road to recovery. Excellent vision from the @Science_DBCA here ???? pic.twitter.com/ROCNLgnWyG