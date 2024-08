Weltweit größter Eisberg will seit 30 Jahren nicht schmelzen

Der größte Eisberg der Welt hängt im Meer fest und will nicht schmelzen.

Ein gigantischer Eisberg von der Größe Mallorcas, bekannt unter dem Namen "A23a", hatte sich bereits 1986 vom Filchner-Ronne-Schelfeis in der Antarktis gelöst. Seitdem steckt er regelrecht im Südpolarmeer fest, anstatt frei in Richtung südlichen Ozean zu ziehen. Er "weigert" sich also zu schmelzen.

Nachdem er sich fast 30 Jahre lang kaum bewegte, treibt A23a nun in einem Wasserstrudel oberhalb eines - nicht mit ihm verbundenen - Unterwasserbergs, wo er sich langsam gegen den Uhrzeigersinn dreht. Experten zufolge könnte er dort noch viele weitere Jahre verharren, ohne nennenswert zu schmelzen.

A23a ist mit 4.000 Quadratkilometern Fläche der größte Eisberg der Welt, wobei er durch Wellen und Witterung über die Zeit hinweg deutliche Veränderungen erfahren hat. Gleichzeitig ist er auch einer der langlebigsten Eisberge überhaupt - im Gegensatz zu Eisberg "A76", der sich 2021 ebenfalls vom Filchner-Ronne-Schelfeis löste und bereits im vergangenen Jahr geschmolzen war.