Wirbel um ORF-Reporter vor Hass-Plakat: ''Israel absolut böse''

Ein ORF-Korrespondent stellte sich vor ein Hass-Plakat gegen Israel, ordnete das für die Zuseher aber nicht ein. Jetzt tobt ein Shitstorm.

ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary stellte sich im Libanon für einen TV-Einstieg vor ein Hass-Plakat gegen Israel. El-Gawhary machte einen Aufsager zur angespannten Lage an der Grenze zwischen Libanon und Israel. Dort fliegen wieder Raketen.

Auf dem Hass-Plakat steht in arabischen Schriftzeichen: "Israel ist absolut böse und der Umgang mit ihm ist verboten und verräterisch."

ORF-Kollege Tim Cupal, der aus Israel berichtet, nimmt ihn in Schutz: "Wenn ich in Gaza oder in der Westbank drehe ist auch alles voll mit anti-israelischen, antisemitischen Slogans, vor allem auf öffentlichen Plätzen oder Aussichtspunkten. Das ist keine Geheimbotschaft sondern die Realität, die Karim abbildet."

El-Gawhary ordnete das Hass-Plakat für die Zuseher aber nicht ein. Er sprach nur von der brenzligen Situation an der Grenze.

Jetzt tobt ein Shitstorm.