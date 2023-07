Zerstückelte Leiche von Krypto-Millionär in Koffer gefunden

Die zerstückelten Überreste eines zweifelhaften Krypto-Millionärs sind in Argentinien aufgetaucht.

Die Körperteile des Millionärs Fernando Perez Algaba (†41) wurden in Säcke gepackt und in einem Koffer verstaut. Lokalen Medienberichten zufolge, fanden Kinder den Leichenkoffer an einem Flusslauf in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Inhalt des Koffers waren ein Arm und beide Beine. Wenig später fand die verständigte Polizei Kopf, Rumpf und den anderen Arm des Ermordeten im Wasser.

Bei der Leichenschau wurden drei Einschusslöcher festgestellt, offenbar von einer Waffe. Die einzelnen Leichenteile seien laut gerichtsmedizinischer Untersuchung "sauber" abgeschnitten worden, was auf die "Arbeit von Profis" schließen lässt. Die Leiche wurde anhand der Tätowierungen sowie Fingerabdrücken identifiziert.

© Instagram / fernandoperezalgaba

Zweifel an Selfmade-Millionär-Story

Wie genau der Wahl-Spanier Perez Algaba an sein Vermögen kam, ist strittig. Zudem unbekannt ist die genaue Höhe seines Eigentums, die Meinungen weichen hier voneinander ab. Auf Instagram präsentierte sich Algaba gerne als Selfmade-Millionär, der bereits seit Kindheitsjahren für seinen Wohlstand hart arbeitete. Auf der Social-Media-Plattform hatte Algaba zuletzt 900.000 Follower. Aus seinem Umfeld heißt es jedoch, sein Vater habe ihn ein beträchtliches Vermögen hinterlassen.

Vor seinem Tod mischte Algaba im Geschäft mit Luxus-Autos und im Krypto-Handel mit, jedoch ohne großen Erfolg - so heißt es zumindest. Kritiker warfen ihm mehr Schein als Sein vor, sprachen sogar von hohen Schulden, die er haben soll.

Machte er mit den falschen Leuten Geschäfte?

Demnach soll sich Algaba im zwielichtigen Milieu von Buenos Aires rund 35.000 Euro geliehen haben. Konnte er seine Schulden nicht begleichen? War das sein Todesurteil?

Der Bruder des Ermordeten bestreitet indes jegliche Betrugs-Vorwürfe gegenüber Lokalmedien. Aber er gibt zu, dass Fernando "mit dem Verkauf von Bitcoins nicht gut zurechtkam."