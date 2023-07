Zerstückelungs-Mord: Das ist über den verhafteten Österreicher bekannt

Ein deutscher Geschäftsmann wurde in Thailand grausam hingerichtet und zerstückelt. Ein Verdächtiger in dem Fall ist Österreicher. Das ist über ihn bekannt.

Die deutsche Rocker-Gruppierung "Outlaws Motorcycle Club" steht im Verdacht, im Zusammenhang mit dem Zerstückelungs-Mord in Thailand zu stehen. Deren Anführer ist der Österreicher Thomas G. (39) Er wurde gemeinsam mit drei weiteren Verdächtigen bei einer Razzia in Pattaya festgenommen.

Demnach soll der Motorradclub in kriminelle Aktivitäten verwickelt sein und in Verbindung zu Olaf B. (52) stehen, der im Verdacht steht, den deutschen Geschäftsmann Hans Peter M. in Thailand ermordet und zerstückelt zu haben. Anschließend wurde die Leiche in einem Gefrierschrank in Chonburi versteckt.

Das ist über Thomas G. bekannt

Thomas G. gab bei seiner Festnahme zu, der Chef der Rocker-Bande zu sein, stritt jedoch jegliche Beteiligung an dem grausamen Mord ab. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei mehrere Hinweise dafür, dass sich G. aus dem Staub machen wollte und seine Flucht aus dem Land vorbereitete. Zudem wurde bereits zuvor gegen den Österreicher ermittelt. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Betrugs und der Eingabe falscher Daten in ein Computersystem vor.

Die vier festgenommenen Verdächtigen sitzen derzeit in Haft, sollen aber abgeschoben werden und ein lebenslanges Einreiseverbot für Thailand bekommen.