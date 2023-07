Stückelmord führt ins Rockermilieu

Neue Spur bei Ermittlungen rund um Mord an deutschem Millionär.

Bangkok. Die Leiche des deutschen Immo-Maklers Hans-Peter Mack ist zerstückelt in 13 Teile in einer Kühltruhe gefunden worden. Verdächtigt werden deutsche Staatsbürger. Darunter Petra G., bekannt als „Party-Petra“, die 2017 mit Richard Lugner auf Mallorca gefeiert hat. Mörtel dazu zu ÖSTERREICH: „Ich bin schockiert. Ich könnte jetzt auch zerstückelt in einer Gefriertruhe liegen.“ Petra wollte ihn nach München einladen, Lugner sagte ab. Später war Petra, wie eine Überwachungskamera zeigt, einer der letzten Menschen, die Mack lebend gesehen haben. Sie arbeitete mit deutschen Rockern, den „Outlaws“.

Auch Richard Lugner (r.) feierte mit „Party-Petra“

Deutsche fordern Schutzgeld von Deutschen

Rocker. In Thailand wurden nach dem Stückel-Mord sowohl „Party-Petra“ wie auch der deutsche Rocker Olaf B. verhaftet. Polizisten führten Olaf B. in Handfesseln ab, neben ihnen Fahnen und Banner mit Totenkopf und gekreuzten Motorkolben – die Zeichen der „Outlaws“, die in Thailand Schutzgeld von Deutschen erpressen. Die Regierung greift jetzt gegen die Rocker durch.