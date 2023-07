Grausame Mord-Details: Deutscher Unternehmer wurde in 13 Teile zersägt

Es klingt wie aus einem Gruselfilm, was dem deutschen Unternehmer Hans-Peter in Thailand widerfahren ist. Wie berichtet verschwand der deutsche vor einigen Tagen in Pattaya, wo er mit seiner thailändischen Ehefrau seit mehreren Jahren lebte. Nachdem M.s Auto komplett gesäubert auf einem Parkplatz gefunden wurde, ahnte die Polizei bereits, dass der 62-Jährige Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte.

Am Montagabend gab es dann traurige Gewissheit: Die Leiche des Geschäftsmanns wurde entdeckt – oder besser gesagt: die Leichenteile. Denn der Deutsche wurde von seinen Mördern zerstückelt.

Nun wurden weitere, schockierende Details zu den Ermittlungen bekannt. Offenbar wurde M. mit einer Makita-Motorsäge in exakt 13 Teile zersägt. Dies muss passiert sein, als seine Leiche schon tiefgefroren war. Denn weder in seinem Auto noch am Fundort der Leiche wurden größere Mengen Blut festgestellt.

Breaking: The main wanted suspect in the murder of German businessman Hans Peter Mack in #Pattaya was arrested tonight by a team of police led by prominent Thai cop Surachate Hakparn, AKA Big Joke. He has denied all charges and asked for a lawyer. https://t.co/rdnCzJaBcn pic.twitter.com/fnXxrZ0ITC