Deutscher Geschäftsmann in Thailand zerstückelt in Gefrierschrank entdeckt

Seit Anfang Juli wurde Hans M. in Thailand vermisst. Nun gibt es eine grausige Wende.

Der Kriminalfall um den Unternehmer schockt ganz Deutschland: Hans M. lebte seit fünf Jahren mit seiner thailändischen Frau Piraya B. in Pattaya. Doch am 4. Juli 2023 verschwand er spurlos. Bis Aufnahmen von Überwachungskameras auftauchten, die Befürchtungen aufkommen ließen, er könnte Opfer eines Verbrechens geworden sein. Nun hat sich dieser Verdacht bestätigt – M. ist tot.

Laut diversen Medienberichten wurde die Leiche des Mannes in einem gemieteten Haus in der Provinz Chon Buri gefunden – offenbar zerstückelt in einem Gefrierschrank. Die Vermutung liegt nahe, dass der deutsche Geschäftsmann zuvor gefoltert wurde.

Mann will Geschäft abschließen und verschwindet

Am Tag seines Verschwindens wollte er offenbar ein lukratives Geschäft abschließen und eine Villa Koh Samui sowie ein Boxhalle kaufen. Laut thailändischen Medien zu einem Preis von rund 700 Millionen Baht (etwa 18,2 Millionen Euro). Für den Deal traf M. eine unbekannte Frau – danach wurde er nicht mehr gesehen. Erst vier Tage später wurde sein Mercedes auf einem Parkplatz entdeckt – sorgsam gereinigt, wohl um Spuren verschwinden zu lassen.

Haftbefehl gegen Deutschen

Brisant: Nach seinem Verschwinden sollen vom Konto des Geschäftsmanns 2 Millionen Baht (52.000 Euro) ins Ausland überwiesen worden sein. Die Polizei hat drei Verdächtige verhört und angeblich auch schon einen Haftbefehl erlassen – es soll sich um einen deutschen Landsmann von M. handeln.