Zoo-Drama: Orang-Utan schleuderte Possum durch die Luft

Im Perth Zoo in Australien ist es dieser Tage zu einer unglaublichen Szene gekommen: Ein Orang-Utan kletterte auf einen riesigen Turm in der Mitte des Tierparks und schleuderte von dort aus mit voller Wucht ein Possum durch die Luft - zum Entsetzen der Zoo-Besucher.

Auf Reddit findet sich ein Beitrag, der zeigt, wie ein Orang-Utan ein Possum durch die Luft schleudert - von der Spitze eines Turms aus. Die Besucher des australischen Zoos, in dem sich die wüste Szene abspielte, reagierten geschockt. Nach dem Gewaltakt kletterte der Orang-Utan gemächlich hinab und machte sich auf zum Landepunkt des Possums. Ein Zoo-Sprecher äußerte sich besorgt über diesen Vorfall: "Ich nehme an, das Possum hat den Fall nicht überlebt. Der Verlust eines Lebewesens betrübt uns, aber so spielt die Natur."

Screams as orangutan hurls possum from zoo enclosure as horrified visitors watch https://t.co/IBKtsoTzVM pic.twitter.com/wXaxO5Cn0E — Daily Star (@dailystar) September 28, 2024

Die Aufnahmen haben online eine Welle der Empörung ausgelöst. Während einige Nutzer Mitleid mit dem Possum äußerten, kommentierten andere die Situation mit schwarzem Humor. Ein Nutzer fragte etwa, ob der Orang-Utan auch bei ihm zu Hause die ungeliebten Possums vertreiben könne.

© Getty ×

Zoo-Sprecher: Possums als ungebetene Gäste

Der Zoo-Sprecher betonte, dass Possums in Perth als Schädlinge gelten und manchmal in die Gehege eindringen. "Die Orang-Utan-Habitate sind Außenbereiche, und die Possums leben auch in Höhenlagen. Daher kommt es vor, dass die Orang-Utans selbst mit den Eindringlingen fertigwerden müssen", erklärte der Sprecher. Trotz aller Bemühungen, die Possums zu fangen und zu entfernen, bleibt dies aufgrund der Höhenlage eine große Herausforderung.