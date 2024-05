AfD-Kandidat kassiert bis zu 1 Mio. Euro in 5 Jahren

Maximilian Krah (47) wird ins EU-Parlament einziehen, so viel steht fest. Damit ist das Luxus-Leben von "Schampus Max", wie der AfD-Politiker im Volksmund genannt wird, in trockenen Tüchern. Und auch auf eine satte Pension kann er sich jetzt schon freuen.

Seit gestern besteht für den deutschen Politiker Maximilian Krah durch den Bundesvorstand ein Auftrittsverbot für alle Partei- und Wahlveranstaltungen. Aus diesem trat er übrigens rechtzeitig zurück, um seinem Rauswurf aus der Parteispitze zuvorzukommen. Nun zieht er am 9. Juni ins EU-Parlament ein, wo er künftig satt abkassieren wird.

10.000 Euro brutto im Monat

Einem Bericht der Bild-Zeitung nach stehen Krah fünf Jahre lang Diäten zu, die monatlich exakt 10.075,18 Euro ausmachen. In fünf Jahren sind das mehr als 600.000 Euro. Hinzu kommen nochmal 4.950 Euro im Monat als steuerfreie "allgemeine Kostenvergünstigung". Doch damit nicht genug - Krahs Anspruch in fünf Jahren beträgt 297.000 Euro! Darüber hinaus steht ihm ein Tagegeld von 350 Euro netto zu.

"Muss nur die Klappe halten..."

Insgesamt wird Krah also mindestens 989.000 Euro in den kommenden fünf Jahren kassieren. Und weil er schon seit 2019 seinen Platz im EU-Parlament inne hat, stehen ihm nach aktuellem Stand 3.526 Euro Pension im Monat zu. "Er muss jetzt einfach nur die Klappe halten, abtauchen und eine ruhige Kugel schieben", so ein AfD-Bundesvorstand zur Bild-Zeitung.